برلماني: ثورة يوليو غيّرت مجرى التاريخ وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

هنأ المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، وجموع مؤسسات الدولة والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة

وقال النائب " علاء والى "، في بيان له:" ستظل ثورة الثالث والعشرين من يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطني، ونموذجًا فريدًا لإرادة شعب اصطف كعادته خلف جيشه على قلب رجل واحد ، مضيفا أن ثورة 23 يوليو غيّرت مجرى التاريخ، وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة، وحققت إنجازات ليس لمصر وحدها، ولكن بما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والأفريقية دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة وعادلة".

واختتم والي بيانه قائلا:"حفظ الله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجيشها، وشعبها من كل مكروه وسوء"