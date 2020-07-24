وزيرة الثقافة: ثورة يوليو أدت إلى ازدهار مختلف الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن رعاية ثورة 23 يوليو للفكر أدى إلى ازدهار الثقافة ونتج عنه تفاعل مختلف ألوان الفنون مع أهدافها النبيلة التى أنبتت صورًا إبداعية خالدة عبرت عن جزء من ملامح المشروع الثوري القومي الطامح إلى التنمية والبناء.

وقالت عبد الدايم في تصريحات لها على هامش احتفالية ثورة يوليو: لقد نجحت الثورة في تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر من خلال مبادئها السامية التى حققت الاستقلال الوطنى ودعت إلى الحرية والمساواة.

وأضافت: أن مصر كعادتها صاحبة السبق في إعادة الروح للأنشطة الثقافية والفنية والتى تقام طبقا للإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

Advertisements

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى شهدتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو على مسرح النافورة وتضمنت مجموعة من المؤلفات الوطنية لعظماء الملحنين بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف حيث ألقى عدد من قصائده التى تخللت الفقرات.

وألقى الطفل مازن علوان قصيدة شعرية بعنوان نفسى ابقى ضابط ونال استحسان واعجاب الحضور.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني تلاه مجموعة من المشاهد الفيلمية الوثائقية لخطابات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعدد من الأحداث التى صاحبت ثورة يوليو ثم انطلق البرنامج الفنى الذى شمل سواعد من بلادى – حرية أراضينا أداهما كل من أشرف وليد، أحمد صبرى، محمد شوقى، وشدت رحاب مطاوع بـ حبايب مصر – فدائيون، وقدم وليد حيدر حى على الفلاح – دقت ساعة العمل، وتغنى محمد متولى بـ بلدى يا بلدى، ثم تألقت النجمة ريهام عبد الحكيم بـ ثوار – مصر التى في خاطرى – حبيت كتير – طوف وشوف، واختتمت الاحتفالية بأغنية الله أكبر فوق كيد المعتدى.