محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 التقى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الخميس، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر المجلس. وأوضح المجلس الأعلى للإعلام، في بيان له، أن الوفد ناقش الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية للمجلس ودور شباب التنسيقية فيها في المرحلة القادمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأعلى للإعلام يلتقي بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.