الإيسيسكو تدرج وثيقة القاهرة للمواطنة ضمن إعلانها للتضامن الأخلاقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أدرجت منظمة الإيسيسكو كلا من وثيقة القاهرة للمواطنة الصادرة عن المؤتمر الدولي الـ 30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، ووثيقة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ، ضمن إعلانها للتضامن الأخلاقي.

وتلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطابا من الأمين العام لمنظمة الإيسيسكو، أشاد فيه بكلمة مصر التي ألقاها في افتتاح المنتدى، الذي عقد إلكترونيًّا، أول أمس الثلاثاء، وما تضمنته من جوانب هامة أسهمت في إثراء ونجاح المنتدى .

ووجه وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة الإيسيسكو على تبني المنظمة لوثيقة القاهرة للمواطنة في إعلان المنتدى.

وأكد كل من وزير الأوقاف المصري والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، في اتصال هاتفي، على مواصلة التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في كل ما من شأنه ترسيخ القيم الإنسانية وإحلال السلام العالمي، وترسيخ أسس الحوار والعيش المشترك بين الناس جميعا، واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.