"امسك حرامي".. الشرطة وأهالي الحوامدية "إيد واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: على غرار الأعمال الدرامية، ساهم أهالي مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة في الإيقاع بأحد تجار المواد المخدرة لدى محاولته الهرب. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مطاردة أسفرت عن ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة المركز. Advertisements تحريات فرقة الجنوب ووحدة مباحث الحوامدية رصدت نشاط تاجر مواد مخدرة بمنطقة عرب الساحة، وانطلقت مأمورية مستهدفة ضبطه في حالة تلبس. استشعر المتهم قوات الشرطة، فأسرع للهروب بعيدا عن التمركز الأمني إلا أن الأهالي لكانوا له بالمرصاد ورافقوا رجال الأمن أثناء مطاردتهم له مرددين عبارة "امسك حرامي" حتى أمكن ضبطه. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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