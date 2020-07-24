شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء تكليف مارس»: أزمتنا قائمة منذ 4 أشهر.. ونطالب رئيس الجمهورية بالتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أطباء دفعة تكليف مارس ٢٠٢٠ أن الأزمة مازالت قائمة لأكثر من 4 شهور، وأنه لا صحة لما أعلنه البعض حول انتهاءها، وأن وزارة الصحة تماطل، وتخلف وعودها وتعاود ممارسة التعسف والتعنت الشديد رغم سعي شباب الأطباء للحل، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء، والرئيس السيسي بالتدخل لحل الأزمة.

وقال بيان صحفي للدفعة، الخميس، إن الدكتور محمد سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، يدعي أنه تم حل الأزمة، وأطباء التكليف ينفون الخبر، ويؤكدون أنهم لم يحصلوا على شيء إلا الرفض حتى الورق الرسمي ببنود نظام التكليف.

وأضاف البيان: «بعد أن اجتمع مسؤولو التكليف بوزارة الصحة مع عدد من ممثلين أطباء تكليف مارس 2020 بحضور الدكتور سلامة، وبعض الشخصيات الأخرى، وخلال هذا الاجتماع لم يتم قبول أي مطلب من مطالب أطباء التكليف، وكأن الوزارة تصر على تعنتها وترفض كل المبادرات والمفاوضات للحل لأكثر من ٤ شهور رغم تدخل جهات كثيرة للحل ورغم تقدم شباب الأطباء بحلول بسيطة وواقعية وغير مادية تمامًا».

وتابع: «كان هذا الاجتماع بعد أن أصدرت وزارة الصحة تكليف الأطباء دفعة مارس ٢٠٢٠ إجباريًا عشوائيًا وبدون حق اختيار المحافظة أو المستشفى، وعلي نظام لم يتم إعداد تفاصيله ولا مستقبل الأطباء خلاله، وكأن وزارة الصحة تعاقب من يعترض على تنفيذ نظام مستحدث يضر بالمنظومة الصحية».

وأوضح أن مطالب شباب الأطباء تتضمن بنودًا واضحة بنظام تكليف الممارس العام على المستشفيات «التكليف الإجباري»، وهذا لم يحدث حتى الآن، وهو أبسط شيء للطبيب أن يعرف حقوقه وواجباته وأن يعرف مستقبله الذي تعب كثيرا من أجله.

واختتم: «نحن أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠ عددنا أكثر من ٥ آلاف طبيب نرفض كل صور التعنت والعبث بمستقبلنا ونرفض التسلّم أو المشاركة في هذا النظام بأي شكل، حتى يتم تحقيق مطالبنا البسيطة وإصدار ورقًا رسميًا بتفاصيل النظام، ونسعي حاليا في اتخاذ كل السبل المشروعة ورفع قضايا لوقف تنفيذ قرار التكليف الإجباري والمطالبة بكل حقوقنا الأساسية».

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