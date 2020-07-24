شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى أول مصاب كورونا بالأهلى وبيراميدز يهزم الزمالك فى موجز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجزا رياضيا جديدا، أعده محمود نصر وقدمته حور محمد وهشام عبد التواب، لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية على مدار اليوم.

وتناول الموجز الرياضى احتفال النجم المصري محمد صلاح بحصده فريقه بطولة الدورى الإنجليزى، والذى ظهر من خلال مشاركته جمهوره عبر حسابه بموقع "انستجرام" بصورة له وهو حامل كأس الدورى الإنجليزي، وعلق عليها قائلا، "كان حلما وأصبح حقيقة".

وحرص النجم المصرى محمد صلاح، واللى قاد فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الأولى من 30 سنه والتاسعه في تاريخ الفريق، على الصعود منصة التتويج بالبطولة، حاملا العلم المصرى.

وتسلم محمد صلاح، ميدالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعد مباراة فريقه ليفربول اللى فاز فيها بنتيجة 5/3.

كما تناول الموجز تلقى النادي الأهلي صدمة شديدة، بعد ظهور نتيجة عينة مسحه كورونا الأخيرة التي خضع لها الفريق وكشفت عن إصابة حمدي فتحي، لاعب النادى الأهلى بفيروس كورونا، وهذه أول أصابه بالفيروس ضمن صفوف الفريق.

وقرر مسئولو النادي الأهلي خضوع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لمسحة جديدة للتأكد من إصابته بكورونا، مع خضوعه للعزل المنزلى واتباع كل الإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة في حالة ظهور أي إصابة كورونا بأحد الفريق.

وأشار الموجز إلى فوز فريق بيراميدز على الزمالك في المباراة الودية اللى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وسجل هدف المباراة الوحيد رجب بكار لاعب بيراميدز في الدقيقة 73، وشهدت المباراة طرد محمود علاء مدافع الزمالك بعد منعه لمحمد حمدي لاعب بيراميدز من الانفراد بمحمد أبو جبل حارس مرمي الأبيض

وتناول الموجز إلى متابعة محمود الخطيب، رئيس الأهلي، مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى، تطورات ملف شراء رمضان صبحى نهائياً من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى، وده بعد ما واجهت صفقة شراء اللاعب بعض الصعوبات بسب الخلاف المالى الواضح بين الأهلى وهيدرسفيلد ، وهو ما جعل رئيس الأهلى يستفسر من مدير التعاقدات عن عدة أمور خاصة بالمفاوضات وتطوراتها فى ظل رغبة الأهلى فى الإبقاء على اللاعب الذى يُعد واحداً من أهم لاعبى الفريق إن لم يكن الأهم حسب رؤية عدد كبير من الخبراء والمُحللين.

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وكان النادى الإنجليزى طلب الحصول على 7 ملايين إسترلينى، وفى المقابل رفع الأهلى عرضه من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه إسترلينى لإتمام الصفقة.

كما تلقى النادى الأهلى موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة، على تأجيل زيادة قيمة العضوية حتى عقد أقرب جمعية عمومية غير عادية بسبب الظروف الحالية وفيروس كورونا، التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى ومنع الأعضاء من دخول النادى عدة أشهر.

وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليًّا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع فروع الاهلي، أما بالنسبة لباقى المؤهلات فتصل العضوية 600 ألف جنيه لجميع الفروع.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية بعد الزيادة المقرر أن يتم تطبيقها خلال الفترة اللى جاية لـ750 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع الفروع، وبالنسبة للمؤهل دون العالي فتصل لـ مليون جنيه لجميع الفروع.

وعالميا، تناول الموجز إعلان فريق ريال مدريد الإسباني عن 5 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى الموسم الحالى، بعد التتويج بلقب الليجا الـ 34 فى تاريخ النادى، ووفقاً لموقع النادى، فإن الخماسي فينيسيوس جونيور، كاسيميرو، سيرجيو راموس، فيدي فالفيردي، كريم بنزيما، ينافسون على الجائزة والتى تمنح لأفضل لاعب فى الموسم مع ريال مدريد.

وأضاف الموقع أن ترشيح خماسي ريال مدريد للجائزة لما قدموه مع الفريق هذا الموسم، بعدما لعبوا دورًا رئيسيًا في تتويج الملكي بلقب الدوري الإسباني.

كما كشفت شبكة "سكاي إيطاليا" أن مسؤلو إنتر ميلان أعلنوا بشكل رسمى دخول النادى فى مفاوضات مع مانشستر يونايتد لتمديد إعارة النجم التشيلي أليكسيس سانشيز للبقاء ضمن صفوف الفريق موسم جديدا.

من جانبه، علق المدير التنفيذي لإنتر ميلان، "فتحنا خطاً من المفاوضات مع مانشستر يونايتد لمحاولة تمديد إقامة اللاعب معنا بعد مواجهة خيتافي في الدوري الأوروبي".

وشارك سانشيز مع الإنتر في 26 مباراة بكل المسابقات، وظهر بشكل مميز في النصف الثاني من الموسم الجاري ما جعل النادي الإيطالي يتمسك باستمراره في الفريق.