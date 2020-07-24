شكرا لقرائتكم خبر عن Top 7.. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم الخميس مع محمد أسعد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top7، أهم القصص الخبرية التى حدثت على مدار اليوم الخميس، 23 يوليو، ويقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها، الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه التحية لكل رموز الثورة، وأكد على أن مصر تواجه تحديات لم تمر بها عبر التاريخ الحديث ولكننا واثقون من عبور تلك الأزمات. والوصول إلى المكانة المأمولة لتأمين حاضر مصر ومستقبلها، والجيش الليبي يعلن عن نشر منظومة صواريخ دفاعية حول سرت لصد أي هجوم وحماية المجال الجوي.

كما أكدت الحكومة على اقتصار نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفسية، ورفع تكبيرات العيد في باقي المساجد من خلال مكبرات الصوت ودون حضور مصلين، و لا يوجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل، ولا زيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، ولم يتم زيادة رسوم استخراج رخص قيادة السيارات، ولا يوجد تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية.

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وأيد اتحاد الكرة توقيع عقوبات مالية على اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، وطالب الأندية توقيع عقوبات عليهم بعد رصد حالة من الاستهتار بين اللاعبين في المعسكرات.

يذكر أن TOP 7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.