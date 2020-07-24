شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصنع الإخوان تقارير مفبركة لتضليل الرأى العام؟ شاهد تجربة عملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض تامر الخشاب المخرج التلفزيونى، تجربة واقعية عن الشائعات التى يتم نشرها على السوشيال ميديا، وذلك من خلال عرضه فيديوهات لاستغاثة إحدى السيدات، يصحبها إزالة أحد الأبراج، مع وجود موسيقى حزينة، لأغنية بالورقة والقلم واستخدام مفردات لقناة الجزيرة، وطريقتها المعتادة، وفى النهاية كشف تامر الخشاب أنها مجرد فيديوهات مفبركة، وأنها تمثل طريقة من طرق الاحتيال لاستهداف الشعب المصرى.

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ثم عرض الخشاب، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، نفس الفيديو، يتناول الجانب الإيجابى والإجراءات الحقيقية التى اتخذتها الدولة، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع تغيير التعليق الصوتى والموسيقى.

وقال "الخشاب" خلال حواره، إن هذه الفيديوهات السلبية تعتمد على العاطفة فقط، بعيدًا عن العقل، تتضمن التسجيل واجتزاء الكلام، يصحبه مشاهد من النقاط.