شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة بنطاق كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز ومدن المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، قام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالإشراف على رفع كفاءة الإنارة العامة وتركيب كشافات ليد بطريق «بيلا-كفر الشيخ»، والمدخل الرئيسي للمدينة، فضلًا عن أعمال التجميل وتقليم الأشجار بطريق بيلا-كفر الشيخ بنطاق قرية الناصرية.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة إزالة المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة، وشارع جمال عبدالناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، فضلًا رفع كفاءة النظافة العامة بقرية الحرية.

كما أشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بقري الملاحة، ومنشأة عباس، وأبوغنيمة.

وقام العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، بمتابعة رفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وأرض الجونة، والميدان، ومحيط المدارس، وعمارات الإسكان، ورفع الأتربة بجانب البلدورات.

وفي سياقٍ متصل، تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات النظافة العامة بالمدينة، ورفع كفاءة وتمهيد الطرق وإزالة البوص بالبصراط، وبرنبال، وإبيانه، وبني بكار.

وقام المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، وإزالة المتولد اليومي من المخلفات، والأتربة، والرمال بجميع الشوارع والميادين.

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وأشرفَ اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال النظافة بالفترات الثلاثة، وتفريغ صناديق القمامة، وإزالة المخلفات والتراكمات أولًا بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، والقرى.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتوازي مع أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بجميع الأنحاء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.