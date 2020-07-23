شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية تخصيص 230 مليون جنيه لازالة 5 مقالب قمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ابراهيم أبوليمون محافظ المنوفية إنه تم توفير الاعتمادات المالية لإزالة 5 مقالب رئيسية للقمامة في مراكز المحافظة منها مقالب القمامة بمركز بركة السبع بالإضافة إلى مقلبى قويسنا وتلا بقيمة 230 مليون جنيه بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية، فضلاً عن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لنقل مقلب القمامة بمنوف بدعم من مبادرة بنكى مصر والأهلى في المنوفية.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من إزالته خلال الـ3 أشهر المقبلة، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على جميع مقالب القمامة التي تسبب الكثير من الضرر للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن هناك خطة لتحويل تلك المقالب بعد إزالة تراكمات القمامة منها إلى مصانع عملاقة لتدوير القمامة في إطار المشاريع التنموية التي تقوم بها المحافظة على غرار مصنع تدوير قمامة أبوخريطة بشبين الكوم.