شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الادارى يعيد 3 مرشحين إلى انتخابات «الشيوخ» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية اليوم حكما بعودة اللواء عرفات عبدالرؤوف يوسف، والدكتور حسن الخولي، ومحمد حسين إلى السباق الإنتخابي مرة أخرى، ورفض الطعون المقدمة ضد كلاً من صلاح عبدالمعبود وأسامه معوض مرشحي حزب النور، على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية.

وكانت لجنة استقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ، بمحافظة المنوفية والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم، قد أعلنت عن قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ، بعد استبعاد 5 مرشحين، وهم الدكتور حسن الخولي، واللواء عرفات عبدالرؤوف يوسف، وإبراهيم مليجي،ومحمد حسين وشيماء صابر يوسف، تمهيداً للبدء في عملية إستقبال الطعون، وبحكم محكمة القضاء الإداري يرتفع عدد المرشحون على المقعد الفردي بالمنوفية إلى 30 مرشحا.