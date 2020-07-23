شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بـ«البحوث الأفريقية»: مصر لم تتأثر بالمرحلة الأولى من ملء سد النهضة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، إن تصريح إثيوبيا بالانتهاء من المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، يتناقض مع المفاوضات التي شملت تعهد الدول بعدم القيام بأي إجراء أحادي يضرب بمصالح الدول الثلاث.

وتابع «الشراقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من سيزرع المليون» مساء الخميس، أن مصر لم تتأثر بالمرحلة الأولى من ملء سد النهضة، خاصة أن مصر منعت زراعة الموز في بعض الأماكن، وتحديد المساحات الخاصة بزراعة الأرز، لافتَا إلى أن السد العالي به مخزون احتياطي يكفي لسنوات الجفاف، ولذلك مصر لم تتأثر بشكل واضح بما قامت به إثيوبيا مؤخرًا .

وأشار إلى أن اعتراض مصر على المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، يأتي في إطار احترام الاتفاقيات والحقوق المائية لمصر، مشيرًا إلى أن التصريحات الإثيوبية عن الملء بشكل منفرد مرفضة، متوقعًا أن تقوم مصر بالرد على هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.