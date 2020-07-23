شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بهاء الدين: على مصر أن تتوسع في الانفاق والانكماش يعنى الانتحار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن أغلب ما يكتب عن ثورة يوليو، من أشخاص إما ضدها أو يؤيدها، وهذا حوار سياسى، وغير إقتصادى، والان نحن بحاجة إلى أن نتنظر إلى يوليو نظرة موضوعية، فثورة يوليو شديدة الاهمية بالنسبة للتصنيع، وووضعت هدف آخر وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع خلال برنامج «المصرى أفندى» على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، الثورة وضعت سياسة التمصير والتأميم، وأعتقد أن السياسة الصناعية ليوليو كانت مهمة، والطفرة التاريخية التي قامت بها الثورة في الاهتما بالمواطن العادى، والنهوض بالشعب ومستوى المعيشة من صحة وتعليم كلها إيجابيات، ولكنها فُعلت بإدارة سياسية وليست إقتصادية، وبالتالى بعضها لم يستمر طويلا.

وأردف بهاء الدين، ليس أمام مصر سوى اتباع سياسة الانفاق والتوسع، والانكماش يعنى الانتحار، لأنه مع كل التحفظات على زيادة الانفاق، كل ذلك من الممكن أن يتراجع بضعه أشهر بسبب أزمة كورونا، محتاجين الصرف في «الحماية الاجتماعية»، وأتمنى أن يستمر دعم العمالة غير المنتظمة.

وعن زيادة معدل الاقتراض، قال بهاء الدين، بعض الاقتصاديين يستطيعوا أن يقولوا أنه في النهاية، لا يزال هذا الاقتراض في الحجم الآمن، ولكن المشكلة أنه تضافف 4 مرات في فترة وجيزة، وهذا ما يقلقنى، ولكنى أعود وأقول لابد من التفكير بالاعتماد على النفس.