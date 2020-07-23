شكرا لقرائتكم خبر عن شباب «الشقر» لنائب محافظ القليوبية: «محتاجين صرف صحي وغاز وملعب كورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، زيارة لقرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر، لمتابعة مبادرة شبابية لمجابهة فيروس كورونا، بحضور اللواء هشام رفعت، رئيس المدينة.

وبحسب بيان، الخميس، وفرت حملة الشباب ١٠ أسطوانات أكسجين وكراسي متحركة لذوي الإعاقة و11 جهاز تنفس صناعي، و٢٥٠ زجاجة كلور و٧٠٠ شنطة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة والفقراء، فضلا عن تطهير القرية وأغلب القرى المجاورة بالجهود الذاتية، وتنظيم الأسواق الأسبوعية بالقرية، وتوفير علاج طبي للمحتاجين ودعم المجلس القروي بأذرع للكشافات لإنارة الأعمدة فضلا عن إنارة المقابر ذاتيًا.

وعرض بعض الشباب المشكلات التي تعاني منها قرية الشقر، مثل مشكلة الصرف الصحي والغاز وعدم وجود ملعب لشباب القرية.

وتفقدت «ريان» مناطق هذه المشاكل ميدانيا بناء على رغبة شباب المبادرة ونوهت ريان إلى أنه سيتم استغلال الترعة المغطاة بالشقر للصالح العام، بحيث تعود بالنفع على الجميع من حيث الخدمات، وذلك إيماء إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الري والموارد المائية.

كما تفقدت ريان المبنى الإداري لمركز شباب الشقر، واستمعت لمشاكل الشباب من حيث الملعب وتوفير فرص عمل لهم.

واختتمت ريان زيارتها بتوجيه الشكر والتقدير لكل الشباب المشارك وقامت بتحفيزهم على الاستمرار في مكافحه انتشار الفيروس تحت بند المشاركة المجتمعية وتقديم مزيد من الأعمال التطوعية التي تعود على وطننا الحبيب بكل خير.

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