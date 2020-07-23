شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الطائرة الإيرانية: مقاتلتان أمريكيتان اقتربتا من طائرة الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر في مطار بيروت إن بعض ركاب الطائرة الإيرانية أصيبوا بإصابات طفيفة، بينما قال قائد الطائرة الإيرانية إن مقاتلتان أمريكيتان اقتربتا من طائرة الركاب، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت أخبار تداولت عن اعتراض طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية، وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط "ماهان" الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

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ووفقًا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا، ولم تتخذ الطائرة أى إجراء عاجل أو مناورة هربا من هجوم أو خطر.