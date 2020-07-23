شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات 23 يوليو وإليسا تتصدر وعبلة الكحلاوى تنفى وفاتها فى موجز الترندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تلفزيون الخليج 365 موجزا جديدا لاستعراض أبرز الموضوعات التي اهتم المصريون بالبحث عنها اليوم الخميس 23 يوليو، أعده الزميل تامر إمام وقدمه الزميل هشام عبد التواب والزميلة حور محمد.

بدأ الموجز بإلقاء الضوء على احتفالات المصريين عبر تويتر بذكرى ثورة 23 يوليو، من خلال هاشتاج ثورة 23 يوليو وهاشتاج جمال عبد الناصر.

وعبر المصريين عن فخرهم بالموقف الوطني المشرف من جانب المواطنين خلال تلك الثورة التي التف الجميع فيها حول مطالب واضحة تم تحقيق أغلب أهدافها بنجاح.

كما نوه الموجز لنجاح المطربة إليسا في تصدر الترند اليوم بعد طرح أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"، وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد الذي سيتم طرحه رسميا بعد أسبوع تقريبا.

وكالعادة قامت الفتيات بالمشاركة في هاشتاج صاحبة رأي، خاصة وأن كلمات الأغنية تعبر عن كرامة المرأة التي تعيش حياتها بدون خوف والتي تمتلك مبدأ ووجهة نظر.

وعلى فيسبوك، احتفل المصريين بلاعبنا العالمي محمد صلاح بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول.

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المصريون عبروا عن فخرهم باللاعب الذي ارتدى علم مصر خلال صعوده للمنصة لاستلام الميدالية الذهبية، وهو أول لاعب مصري يفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان اسم الدكتورة عبلة الكحلاوي هو الأكثر بحثا عبر جوجل، وذلك بعد انتشار شائعة وفاتها.

وخرجت الدكتورة عبلة الكحلاوي في فيديو لايف تنفي فيها تلك الشائعة، وحثت فيه المصريين للتقرب أكثر من المولى عز وجل، وأنها تتمنى الوفاة داخل الروضة الشريفة.

وفي إطار آخر، مازالت أسعار الذهب تتصدر عمليات البحث، بسبب استمرار حالة الارتفاع الكبير في سعره بالأسواق.

ويأتي اهتمام المصريين بأسعار الذهب بسبب الاقتراب من العيد وهي فترة تشهد رواجا في حفلات الخطوبة والزواج.