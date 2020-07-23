شكرا لقرائتكم خبر عن إرنا الإيرانية: وفاة أحد مصابى طائرة ماهان التى اعترضتها مقاتلة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إرنا الإيرانية نبأ وفاة أحد المصابين بحادثة طائرة ماهان.

وكانت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اعترضت اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية، وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط "ماهان" الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

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ووفقًا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا، ولم تتخذ الطائرة أى إجراء عاجل أو مناورة هربا من هجوم أو خطر.