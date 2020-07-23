شكرا لقرائتكم خبر عن الموجز الفنى..هالة صدقى تغازل محمد صلاح:بحب الولد ده..وإليسا تطرح أغنية صاحبة رأى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تلفزيون الخليج 365"، موجزا جديدا لأبرز الأخبار الفنية اليوم الخميس 23 يوليو، الذى أعده الزميل محمود نصر وقدمه الزميل هشام عبد التواب والزميلة حور محمد.

وتناول الموجز تهنئة الفنانة هالة صدقى لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر بمناسبة تتويجه ببطولة الدورى الإنجليزى.

ونشرت الفنانه هالة صدقى على حسابها بموقع إنستجرام، صورة للنجم محمد صلاح أثناء حمله اللقب، وعلقت عليها بكتابة كلمات غازلته فيها بقولها "صباح الانتصار وصباح اسم مصر عالى وعالى وعالى وبمو صلاح، بحب الواد القمر ده ربنا يسعده زى ما بيسعدنا جميعا، اسم عربى عالمى".

كما تناول الموجز تحقيق أغنية "تيك توك" للنجم محمد رمضان مع النجم سوبر ساكو أكثر من 7 مليون مشاهدة منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى.

وقال محمد رمضان، إن الأغنية دى هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، ونشر رمضان، عبر ستورى إنستجرام الخاص به، الدول التى حققت فيها الأغنية نجاح كبير، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.

وتحدث الموجز طرح، النجمة اللبنانية إليسا، أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى"، وده على قناتها، على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبومها "صاحبة رأى"، واللى مقرر انها تطرحه الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 1 أغسطس.

وكانت النجمة اللبنانية إليسا شاركت متابعيها وجمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بالبوستر الرسمى لألبومها الجديد "صاحبة رأى"، وبتظهر فيه إليسا بإطلالة كلاسيكية، وهى ترتدى ملابس باللون الأسود، وعلقت على الصورة "الغلاف الرسمى لألبومى الجديد صاحبة رأى.. الأغنية الرئيسية فى الساعة 2 مساء اليوم على أحد تطبيقات الموسيقى، وسيصدر الألبوم فى 1 أغسطس".

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كما أشار الموجز إلى حالة القلق التي أثارها النجم أميتاب باتشان منذ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا منذ فترة، وقام عدد كبير من محبيه للدعاء لأسطورة التمثيل الهندى بالشفاء، وتفاعل نجم بليود مع تلك الدعوات ونشر صورة مجمعة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكان النجم العالمي أميتاب باتشان، نشر صورة جديدة ظهر فيه النجم مرسوم وبجانبه طبيب، وعلق عليها "يعملون بلا كلل ولا هوادة أو أنانية للحفاظ على حماية الآخرين وأعرب عن شكره الشديد لكل من حاول الاطمئنان عليه أو دعا وصلى من أجل تعافيه من كورونا.

وتناول الموجز استئناف الفنان أحمد فهمى تحضيرات فيلمه الجديد "حلم سوسن" وده بعد فترة الراحة التى حصل عليها بعد إصابته فى الركبه من أسبوعين، وشعوره بآلام في المرىء للمرة الثانية وده دفعه لإجرائه بعض الفحوصات الطبية.

وبدأ احمد فهمى يعقد جلسات عمل مع المخرج أحمد الجندى لمعرفة التفاصيل الأخيرة في السيناريو قبل العودة للتصوير مرة تانيه في بداية شهر سبتمبر.

فيلم "حلم سوسن" إخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

بالإضافة إلى احتفال الفنانة مها أحمد، بعيد ميلادها، برفقة نجلها عادل مجدى كامل، وبعض الأصدقاء المقربين منها، وكان الاحتفال على هامش تعاقدها على عمل فني جديد ليها، واللى المقرر أنه يتم الإعلان عنه الفترة اللى جايه.

الفنانة مها أحمد، احتفلت، عبر حسابها بموقع انستجرام، "فيديو" وظهر معاها ابنها عادل مجدى كامل، واللى كمان احتفل بعيد ميلاد والدته على "إنستجرام"، و نشر صورة له معاها أمام تورتة عيد الميلاد وعليها صورة والدته، معلقا عليها "كل سنة وإنتى طيبة يا كل حياتى ".