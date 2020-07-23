شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تشريعات: عقوبة الحبس لأى شخص يستغل لوجو ”الخليج 365” لنشر شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، الأهمية الكبيرة لخلق الوعي لدى المواطن العادي الذي يستخدم الأدوات التكنولوجية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن البعض يرتكب جرائم تضعه تحت طائلة القانون دون دراية منه.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة مع "تلفزيون الخليج 365"، أن البعض يقوم بفبركة الصور والأخبار ونشرها عبر السوشيال ميديا، وأيضا عمل مشاركة للخبر دون التأكد من مصداقيته، وأعتقد أن موقع الخليج 365 يتعرض لتلك الانتهاكات دائما حيث يقوم البعض بتركيب لوجو الخليج 365 على أخبار كاذبة ونشرها على السوشيال ميديا بغرض جذب المشاركات والتعليقات، فتلك الأمور قد تبدو عادية، ولكنها في الحقيقة قد تؤدى للغرامة والحبس إذا قام الشخص المتضرر باللجوء للقضاء.

وشدد حجازي، أن هناك العديد من مواد قانون العقوبات مثل المادة 80 والمادة 102 مكرر والمادة 188 وجميعها تنص على معاقبة كل من يقوم بنشر الشائعات والأكاذيب، وتلك العقوبة تصل للحبس والغرامة، موضحا أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا يمكن أن نصفها بأنها "حالة حرب" وهو ما يجعل عقوبة نشر الشائعات تكون مغلظة قد تصل إلى الحبس 15 عاما.