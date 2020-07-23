شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان لـ"تليفزيون الخليج 365": الوقت لا يسمح لمناقشة قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرقت التغطية الموسعة لـ"تليفزيون الخليج 365"، لآخر تطورات "قانون الإيجار القديم"، حيث قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة لم تنته من مشروع قانون الإيجارات القديم، مؤكداً أنها حريصة كل الحرص على أن يخرج القانون بشكل توافقى يرضى جميع الأطراف، لا سيما وأنه من القوانين التى لها آثار اجتماعية واقتصادية، ويحتاج إلى حوار مجتمعى موسع.

وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك تصورا بأن يتم تطبيق قانون الإيجارات على مراحل لأنه يتعلق بملايين الأسر المصرية، وإن كانت الآلية لم يتم تحديدها بعد، لكن الفكر يتجه نحو تطبيقه بشكل تدريجى.

وحول إمكانية مناقشة مجلس النواب الحالى، لقانون الإيجار القديم، أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب فى مداخلة هاتفية مع "تليفزيون الخليج 365"، صعوبة لحاق المجلس بمناقشة هذا القانون.

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وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القوانين الضخمة التى تهم ملايين المواطنين لابد أن يتم مناقشتها بدقة وإجراء حوارات مجتمعية بشأنها مشيرا إلى أن الوقت لن يسمح لمجلس النواب الحالى والذى تنتهى مدته فى يناير المقبل لمناقشة هذا القانون.

ولفت إلى أن الحكومة لم تحل لمجلس النواب أى مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم، وأن لجنة الإسكان المختصة فى المجلس لم تناقشه كما أعلنت ذلك.