شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الذهب لـ"تلفزيون الخليج 365": ارتفاع الأسعار مستمر طالما كورونا موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت التغطية الموسعة لـ"تليفزيون الخليج 365"، الضوء على آخر تطورات أسعار الذهب التى واصلت ارتفاعها للأسبوع الثانى على التوالى، وسجل الذهب اليوم ارتفاعا فى مصر بقيمة 10 جنيهات على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوى لها منذ أكثر من 9 سنوات.

وسجل عيار 18، 720 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سجل 840 جنيها للجرام، ووصل سعر الجرام عيار 24، 960 جنيها للجرام ووصلت قيمة الجنيه الذهب 6720 جنيها.

وفى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365"، أكد وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الذهب ليس محليا في مصر فقط وإنما عالميا أيضا، مرجعا الأسباب لتراجع الاقتصاد العالمى فى ظل أزمة كورونا.

وأضاف واصف: "ستظل الأسعار ترتفع طالما أزمة كورونا موجوده، ولن يتوقف هذا الارتفاع سوى بالحصول على لقاح كورونا".

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ونصح واصف المواطنين باقتناء الذهب بدلا من السيولة المالية، متوقعا استمرار الارتفاع خلال الفترة القادمة، ناصحا كل من يملك الذهب بالاحتفاظ به.. ومن لا يملكه بالشراء فوراء للاستفادة من ارتفاع أسعاره مستقبلا.

وسجلت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الجارى، ارتفاعات كبيرة على المستوى العالمى، مما انعكس على الأسعار فى مصر، لتسجل مستويات تاريخية فى سوق الصاغة، وفيما يلى أبرز الأسباب التى أدت إلى ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمى والمحلى.

- انخفاض مؤشر نيكى بنسبة 0.40% بطوكيو.

- أسعار النفط تنخفض مع تنامى المخزونات الأمريكية.

-تراجع أسهم أوروبا عن أعلى مستوى فى 4 أشهر

- استمرار المخاوف حيال عدم القدرة للسيطرة على فيروس كورونا

- اتجاه كبير لدى المستثمرين للتخلص من الدولار وشراء الملاذات الآمنة.