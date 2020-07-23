إداري مجلس الدولة يستبعد عبدالحي عبيد من الترشح بالنظام الفردي لمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى "حقوق حريات"، اليوم الخميس، برفض الدعوى المقامة من عبدالحي الرفاعي محمد عبيد، وأيدت قرار لجنة الفحص باستبعاده من بين المرشحين، على النظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت المحكمة، إن الدعوى رقم ٤٧٦٩٠ لسنة ٧٤ ق، استوفت أوضاعها القانونية المقررة قانونا، وتعين قبولها شكلا، بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

Advertisements

وتضمنت الدعاوي ما بين الطعون على قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.

وجاءت الطعون الأخرى، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم على المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى.

وشغل الدكتور عبدالحي عبيد، منصب رئيس الجامعة العربية المفتوحة فرع القاهرة، كما شغل منصب رئيس جامعة حلوان في الفترة من 2004 حتى 2007، وشغل منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات.