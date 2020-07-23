88% نسبة الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقسا حارا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، معتدلاً على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الطقس ليلاً، لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن حالة البحر المتوسط، أوضحت أنها خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، مع رياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن نسب الرطوبة العظمى والصغرى تتراوح على:

القاهرة والوجه البحري بين 80– 35.

السواحل الشمالية بين 88– 60.

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شمال الصعيد بين 65– 25.

جنوب الصعيد بين 35– 18.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى، تتراوح على:

القاهرة بين 36– 24.

الإسكندرية بين 32– 25.

قنا بين 40- 27.

الأقصر بين 41– 28.

أسوان بين 41– 29.