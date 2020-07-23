أخبار مصر | أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية، حيث من المفترض أن يتم الانتهاء من التصحيح يوم الإثنين المقبل علي أن يتم تحديد الأوائل يوم الثلاثاء المقبل قبل اجازة عيد الاضحي المبارك.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة النجاح هذا العام أعلي من العام الماضي مؤكدا أن نسبة النجاح مطمئنة ومبشرة بخلاف السنوات السابقة، مشيرا إلي أن ظهور النتيجة سوف يكون بعد اجازة العيد بايام قليلة.

اعتماد نتيجة العينة العشوائية