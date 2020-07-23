أخبار مصر | "الخليج 365" تكشف حقيقة هدم مقبرة العز بن عبد السلام "سلطان العلماء"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تكشف حقيقة هدم مقبرة العز بن عبد السلام "سلطان العلماء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، صور لقبر مهدم ويحمل لافته باسم سلطان العلماء العز بن عبد السلام.
وحصلت الخليج 365 على عدد من الصور للقبر الذي تظهر عليه علامات التهدم، وهو ما تداوله البعض على أنه في إطار الهدم الجاري في جبانة المماليك.
وقال إبراهيم جميل الباحث في الآثار الإسلامية والقبطية، إن قبر سلطان العلماء تعرض للهدم من أيام المماليك، وليس حديثًا كما يدعي البعض.
فيما قال مصدر مطلع داخل وزارة السياحة والآثار، إن قبر العز بن عبد السلام ضمن مقابر الإمام الشافعي، ولا علاقة له بجبانة المماليك، كما أن المتبقي من القبر مسجل في عداد الآثار الإسلامية.
وأضاف المصدر أن القبر ضمن مشروع ترميم قادم سيشمل آثار المنطقة.
يذكر أن موجه من الانتقادات طالت أعمال الهدم الجارية في مقابر الغفير المشهورة بجبانة المماليك، تحت ادعاء أن الهدم طال عدد من الآثار الإسلامية، وهو ما نفته وزارة السياحة والآثار وأكدت أنه لا مساس بأي أثر والمقابر التي يتم إزالتها لتوسعة محور الفردوس تخص أهالي وغير مسجلة كآثار.
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أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار اتصالا هاتفيا مع السيدة مجد شويكة وزيرة السياحة والآثار الاردنية حيث بحثا تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال االتعاون لسياحة وذلك في ضوء حرصه على التواصل مع نظرائه من وزراء السياحة في الدول العربية والأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر.
وخلال الاتصال استعرض الوزيران الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتبعها البلدان منذ إستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع.
كما تم مناقشة الوضع الراهن الذي يمر به العالم وتداعيات ازمة فيروس كورونا علي كافة القطاعات وخاصة القطاع السياحي، بالإضافة الي مناقشة إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال السياحة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني علي أن مصر ترحب بالسائحين الأردنيين في بلدهم الثاني مصر. كما اشارت وزيرة السياحة والآثار الأردنية علي عمق العلاقات بين مصر والأردن حيث انها علاقات تضرب بجذورها في التاريخ منذ القدم، مؤكدة علي أهمية التنسيق والتعاوني في المجال السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران علي التنسيق بين فرق العمل علي المستوي الفني بين ممثلي البلدين خلال الفترة المقبلة للتعاون في مجال السياحة.
تجدر الإشارة الي أن الدكتور خالد العناني اجري العديد من الاتصالات الهاتفية مع العديد من وزراء السياحة خلال الفترة الماضية بحث خلالها التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية الوافدة اليها ومن بينهم وزراء سياحة افارقة وعرب ومن ألمانيا، أسبانيا، اليونان،البانيا، قبرص، بيلاروسيا.