أخبار مصر | شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، محذرة من الخروج وقت الظهيرة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدا طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك حرصا علي سلامة المواطنين

وأشارت الهيئة، إلي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على معظم المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

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اما عن يومي السبت والأحد المقبل، تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، فيما يشهد جنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

وتكون أبرز الظواهر الجوية يومي السبت والاحد المقبل، شبورة صباحا علي معظم البلاد مع وجود فرصة سقوط أمطار خفيفة في انحاء متفرقة، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

توقعات درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

وعن درجات الحرارة غدا الجمعة درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 41 والصغرى 29.

وتبلغ درجات الحرارة يوم السبت بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 38 والصغرى 27، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 والصغرى 29.

وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 38 والصغرى 27، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.