شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. بدء التسجيل بدورات التربية العسكرية بجامعة المنوفية «أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه في إطار الحفاظ على سلامة الطلاب وتحقيق الأمان الصحى لهم، وتقديم جميع الخدمات إلكترونيا لمنع التكدس والازدحام فقد تقرر التسجيل بدورات التربية العسكرية «أونلاين».

وأعلن العقيد عماد هنداوى مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنوفية أن بدء التسجيل بدورات التربية العسكرية (أونلاين) اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٥ يوليو الحالى.

هذا وسوف يتم إعلان النتيجة يوم ٤ من أغسطس القادم، وتبدأ الدورة في ٩ وتنتهى في ٢٤ من نفس الشهر، وستكون أسبقية القيد بالدورة للفرق النهائية بصرف النظر عن أسبقية التسجيل.

كما يتم نشر المحاضرات ورفع الأبحاث الخاصة بالدورة وإجراء الإمتحان النهائي للدورة على منصة التعليم الإلكتروني لجامعة المنوفية.