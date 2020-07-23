شكرا لقرائتكم خبر عن «نوعية المنوفية» تستعد لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 وذلك وفقا للبرنامج الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

هذا وقد أعلنت الكلية بأن الإختبارات سوف تتم وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الإشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكلية.

وفي سياق متصل،، قامت وزارة التعليم العالي بتسهيل إجراءات التسجيل أمام الطلاب من خلال منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك في الفترة من 8/8/2020 وحتى 20/8/2020. على أن تسجل المواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

تقام فعاليات الإختبارت تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة حنان يشار عميد الكلية.