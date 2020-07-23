شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يستقبل 75 طعنا على انتخابات " الشيوخ" ويفصل فى 31 دعوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات " جلسة خاصة اليوم الخميس ، لنظر عدد 75 دعوى قضائية فيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، و تنوعت الدعاوى ما بين طعون علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ، ودعاوى تطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح ، وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها .
وقضت المحكمة بالفصل في عدد 31 طعن ، كان من بينهم الحكم برفض عدد 30 طعنا ، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه ، فيما قامت المحكمة بمد أجل الحكم في باقي الطعون وعددهم 44 طعنا لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر في الموضوع للفصل فيه .
وأما فيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذي تم الحكم فيه بعدم القبول ، كان متضمن الطعن علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن السماح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية .
وتضمنت الطعون التى طالبت باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم ، وعلي الوجه الآخر تضمنت الطعون علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، مع ما يترتب من علي ذلك آثار منها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين علي كشوف الانتخابات .
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الدولة يستقبل 75 طعنا على انتخابات " الشيوخ" ويفصل فى 31 دعوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.