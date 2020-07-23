شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. بدء تسجيل المصريين بالخارج بموقع الوطنية للانتخابات تمهيدا للاقتراع بالبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعد غدا السبت، مرحلة تسجيل البيانات للناخبين المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المحددة لها يومي 9 و10 أغسطس المقبلين، وذلك عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.

وألزم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لتصويت المصريين بالخارج، كل ناخب من المقيمين بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 25 وحتى الجمعة 31 يوليو.

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وتبدأ خطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالدخول على موقع الهيئة www.elections.com، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج.

ويقوم الناخب بتسجل رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع وكافية بياناته المتعلقة بالإقامة في الخارج والبعثة التي التي ينتمى اليها في الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية في الداخل.

وإذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل سري ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص عليه حتى تأتى المرحلة الثانية من الاقتراع عبر البريد خلال 9 و 10 أغسطس.