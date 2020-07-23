شكرا لقرائتكم خبر عن سفير واشنطن فى طرابلس يبحث مع رئيس البرلمان الليبى تهدئة الوضع بسرت والجفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند رفض الولايات المتحدة لكافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا ودعمها الكامل للحوار الذى تيسّره الأمم المتحدة.

وشدد السفير الأمريكي خلال اتصال هاتفى مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح ، على دعم بلاده لسيادة ليبيا وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني، والتوصل إلى حلّ سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءًا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة.

وفى سياق متصل، شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، فى الاجتماع الرابع للجنة المتابعة الدولية ،بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشتركة من ستيفانى ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيس البعثة الأممية للدعم فى ليبيا، وهيلجا ماريا، الأمين العام لجهاز العمل الخارجى الأوروبى، وبمشاركة ممثلى من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية أعضاء عملية برلين حول ليبيا.

وصرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد، رئيس وفد الأمانة العامة للجامعة بأنه جرى خلاله استعراض وتقييم نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية وفى مجال حقوق الإنسان بليبيا، إضافة إلى تشجيع عمل اللجنة العسكرية (٥+٥) للوصول إلى ترتيبات مقبولة بشأن وقف إطلاق النار، وكذلك مناقشة السبل الممكنة لدعم استئناف الحوار السياسى الليبي- الليبى، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا.

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وأكد السفير زكى، خلال مداخلته فى الاجتماع على ثوابت موقف الجامعة العربية من الوضع فى ليبيا، وشدّد على أن الأولوية فى ظل الوضع الحالى تكون لوقف إطلاق النار، ودعم الشروع بحوار سياسى جاد بين الفرقاء الليبيين، مع ضرورة وقف التدخلات الأجنبية فى الشأن الليبى بكافة أشكالها.