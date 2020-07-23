شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مدة الفصل فى الطعون الانتخابية لمجلس الشيوخ بالقضاء الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اليوم الخميس، المدة القانونية المحددة بالجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ، للفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري في المحافظات، من المرشحين المستبعدين بقرارات من لجان الفحص والبت في صفات المرشحين.

وتلقت محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية خلال 3 أيام بدأت من الأحد وحتى الثلاثاء الماضي، بينما تم تحديد الفصل في الطعون خلال مدة من الثلاثاء وحتى اليوم الخميس.

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ومن المقرر أن تتسلم الهيئة الوطنية للانتخابات الأحكام التى صدرت في الطعون الانتخابة من القضاء الإداري، وذلك لإعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة وإعلانها في 26 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات في 29 يوليو.

ومع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 26 يوليو تبدأ الدعاية الانتخابية ويمارس المرشح دعايته وفقا للإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وكذا الالتزام بمحظورات الدعاية، ويستمر ذلك حتى يوم 8 أغسطس حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي والذي تحظر فيه الدعاية على ان تتم عملية الاقتراع في الخارج على يومين هما 9 و10 أغسطس.

ويجرى التصويت في الداخل يومي 10 و11 أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.