شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: سيطرنا على الفيروس.. ولابد من الالتزام بإجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه تم السيطرة على فيروس كورونا، وقد نفقد السيطرة إذا غاب الوعى لدى المواطن المصرى، وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية اللازمة فى التعاملات اليومية، مشيرا إلى أن رقم 600 مصاب يوميا و40 وفاة متأثر بالفيروس ليست أرقام قليلة، ولابد من الحذر.

وأضاف حسنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد شردى، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يذاع على قناة الحياة، أن كل الأخبار المتداولة حول لقاحات فيروس كورونا، مازالت فى التجارب السريرية، ولكن لم يتم الوصول حتى الآن إلى لقاح أو دواء، وجميعها دراسات أولية، مشيدا بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة والحكومة لمحاصرة الفيروس وعدم الوصول لكوارث صحية مثلما حدث فى دول أخرى.

وأوضح رئيس لجنة مكافحة كورونا، أن وزارة الصحة تتواصل مع الجهات التى تجرى تجارب سريرية للقاحات فيروس كورونا، من أجل الحصول على كميات من اللقاحات فور الوصول إليها وطرحها للبيع.