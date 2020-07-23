انتحار والد 3 أطفال مرضى بأسيوط لعدم قدرته على علاجهم.. والتضامن تتدخل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع بأسيوط لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم، وفحص البلاغ الذى رصدته منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن انتحار أب لتدهور الحالة الصحية لأطفاله الثلاثة، وعدم قدرته على تحمل مصاريف علاجهم؛ حيث إنهم مصابون بمرض وراثى نادر ويعانوا من تليف بالكبد ويحتاج كل منهم ثلاثة حقن أسبوعيا تتكلف مبالغ كبيرة.

وتوجه أعضاء فريق التدخل السريع بأسيوط ومدير إدارة منفلوط الاجتماعية وفريق إدارة الحالة لمكان تواجد الأطفال وأجروا دراسة حالة لهم ولأسرتهم وتبين ما يلى: - الأب توفى نتيجة انتحاره لعدم قدرته على تحمل مصاريف علاج أطفاله وتدهور حالتهم الصحية والأم ربة منزل تتقاضى معاش تأميني 1030 جنيها شهريا عن زوجها، وهو غير كافٍ لتدبير مصاريف علاج أطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 11 سنة. وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق لاتخاذ ما يلى:- Advertisements



- إدراج الأطفال الثلاثة ببرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة. - إدراج الأطفال الثلاثة ببرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة. - توقيع الكشف الطبى وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة للأطفال الثلاثة. - التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخضاع الأطفال الثلاثة لفحص طبي شامل من خلال أطباء مختصين لتحديد حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم وتوفيره على نفقة الدولة. - صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي للأسرة. - كما تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لصرف مواد تموينية وسلع غذائية للأسرة متابعة حالة الأم والأطفال الثلاثة نفسيا واجتماعيا من خلال فريق إدارة الحالة بمنفلوط. ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات مخالفات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص والأطفال فاقدي الرعاية على الخط الساخن 16439

وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي.

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