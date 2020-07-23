الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان تطورات القضية الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيًا مع رئيس وزراء اليونان تطورات القضية الليبية. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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