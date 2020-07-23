شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط خلية الفيديوهات الإخوانية بتمويل «قطرى - تركى».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، سقوط خلية الفيديوهات الإخوانية بتمويل «قطرى - تركى».. 6 أعضاء بالإرهابية يفبركون موادا إعلامية لصالح الجزيرة وقنوات إسطنبول.. والقيادات الهاربة أصدرت تكليفات للمتعاونين بتنفيذ مخطط لاستهداف انتخابات الشيوخ.. اعترافات المتهمين: تلقينا أموالا من زوبع والشريف لإنتاج فيديوهات عن أزمة سد النهضة وليبيا والانتخابات.. وهدفنا إثارة البلبلة لحث المواطنين على التظاهر.

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ـ سقوط خلية الفيديوهات الإخوانية بتمويل «قطرى - تركى».. 6 أعضاء بالإرهابية يفبركون موادا إعلامية لصالح الجزيرة وقنوات إسطنبول.. والقيادات الهاربة أصدرت تكليفات للمتعاونين بتنفيذ مخطط لاستهداف انتخابات الشيوخ.. اعترافات المتهمين: تلقينا أموالا من زوبع والشريف لإنتاج فيديوهات عن أزمة سد النهضة وليبيا والانتخابات.. وهدفنا إثارة البلبلة لحث المواطنين على التظاهر

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