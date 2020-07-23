أخبار مصر اليوم.. الإفراج عن 2130 سجينا بعفو رئاسى بمناسبة ذكرى 23 يوليو وعيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الإفراج عن 2130 سجينا بعفو رئاسى بمناسبة ذكرى 23 يوليو وعيد الأضحى، حيث أفرج قطاع السجون عن عدد من النزلاء، بمناسبة ثورة 23 يوليو، في إطار حرص وزارة الداخلية على تبني فلسفة عقابية جديدة.

الإفراج عن 2130 سجينا بعفو رئاسى بمناسبة ذكرى 23 يوليو وعيد الأضحى

أفرج قطاع السجون عن عدد من النزلاء، بمناسبة ثورة 23 يوليو، في إطار حرص وزارة الداخلية على تبني فلسفة عقابية جديدة.

السودان: يجب التوصل لاتفاقية شاملة وملزمة حول ملء وتشغيل سد النهضة

قال مكتب رئاسة الوزراء السودانية، اليوم الخميس، إن الخرطوم شددت ، على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

مأساة جديدة فى شواطئ الموت.. غرق 3 أشقاء وابن خالتهم فى الإسكندرية

يبدو أن حوادث الغرق في شواطئ منطقة العجمى، في محافظة الإسكندرية، تتواصل أمام تجاهل البعض من المواطنين للتحذيرات الشديدة، بمنع السباحة في هذه الشواطئ، التي باتت تعرف باسم شواطئ الموت، فبعدما غرق 11 شخصا خلال الأيام الماضية، استيقظ الشعب المصرى، اليوم، على نبأ غرق 4 أشخاص جدد في شاطئ الصفوة غرب الإسكندرية.





اتحاد الكرة يرد على اتهامات التأخر فى طلب استضافة مباريات الأبطال

رد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على الاتهامات التى وجهت مؤخراً للجبلاية بشأن التأخر فى إرسال طلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاستضافة مباريات دورى أبطال أفريقيا المتبقية، وقال العطار لـ"الخليج 365"، إن الجبلاية لم تتأخر كما يتردد، وبمجرد إعلان الكاميرون الاعتذار عن عدم استضافة المباريات تم تقديم طلب رسمى من اتحاد الكرة ومدعم بتعهد حكومى لإقامة المباريات فى مصر وأننا على استعداد كامل لاستضافة وتنظيم المباريات.

رئيس امتحانات الثانوية العامة: النتيجة مبشرة وستكون أعلى من العام الماضى

كشف لدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤشرات العامة لنتيجة الثانوية مبشرة، وستكون أعلى من العام الماضى.

لافتة "الأهلى نادى القرن الأفريقى" تزين استاد السلام

ظهرت لافتة "نادي القرن الأفريقى" بملعب السلام الخاص بالنادي الأهلى بعد تطويره عقب تعاقد النادى الأهلى مع شركة "استادات" ليكون ملعبا للنادى بحق انتفاع لمدة 25 عاما .

تقرير: إتفاق بين السراج وأردوغان على منح تركيا ودائع بـ8 مليارات دولار

وافق محافظ مصرف ليبيا المركزى طرابلس، الصديق الكبير، على منح تركيا ودائع بقيمة 8 مليارات دولار، حيث ستبقى تلك الودائع في بنوك تركيا لمدة 4 سنوات بدون أى فوائد أو تكاليف عليها.

التحريات: المتهم بالاعتداء الجنسي على طفل في الشروق "إخواني"

تسلمت نيابة الشروق وبدر، التحريات الأولية فى واقعة الاعتداء جنسيا على طفل يبلغ من العمر 11 عاما، على يد صاحب محل صيانة الأجهزة الكهربائية، بمدينة الشروق، وكلفت النيابة بسرعة استكمال التحريات، وعرض الطفل علي الطب الشرعي، لبيان تعرضه للاعتداء الجنسي من عدمه، للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت النيابة بفحص هاتف المتهم من خلال الجهات المعنية.

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أخطر 10 اعترافات لخلية فبركة الفيديوهات الإخوانية ضد مصر

لا تتوقف محاولات جماعة الإخوان الخبيثة للعودة للحكم، عن طريق طمس الحقائق والفبركة المستمرة، من خلال إنتاج فيديوهات "مضروبة" عن أزمة سد النهضة وليبيا وانتخابات مجلس الشيوخ، كشفتها العناصر الإخوانية المقبوض عليهم فى الإسكندرية بعد فبركتهم للفيديوهات.

هنا بحيرة عين الصيرة.. عندما يتحول القبح إلى قطعة من الجنة

تشهد الدولة عددا من المشروعات القومية التي تغير خريطة السياحة في مصر، وتغير ملامح العاصمة، وتعيد لها شكلها الحضارى، وتحيى الأماكن السياحية مرة أخرى، ومن بين هذه المشروعات مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بمصر القديمة.

ترامب يهاجم جون بولتون: أسوأ المجرمين على الإطلاق

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق،، واصفا إياه بأسوأ مجرم على الإطلاق، حيث غرد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "جون بولتون، باستثناء هيلارى، هو أسوأ المجرمين على الإطلاق".

نجيب ساويرس لموقع أفريقى: سأصوت للحرب من أجل مياه النيل

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه شخصيا، كمصرى، سيصوت من أجل الحرب فيما يتعلق بحق مصر فى مياه النيل لو تم إغلاق الجدران حولنا.

واقعة اغتصاب "قط" بالأردن.. التقرير الطبى يكشف تعرضه لتهتك فى فتحة الشرج

نشرت سيدة أردنية تقرير طبى لـ"القط ألكس" الذى تعرض للاختطاف والاغتصاب فى العاصمة الأردنية عمان.

صحيفة: أردوغان يستفز الغرب ويدعو البابا فرانسيس لحضور افتتاح "آيا صوفيا"

قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يدعو بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، لحضور افتتاح مسجد آيا صوفيا غدا الجمعة، وكان رد الفاتيكان "لا تعليق".

قرينة الرئيس مهنئة المصريين بذكرى 23 يوليو: أضيفت إلى سجلات نضال الشعب

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بالذكري الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

رفع كسوة الكعبة المشرفة ووضع الحواجز حولها استعدادا لموسم الحج.. صور

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثوب الكعبة استعداد لموسم الحج، وكانت قد بدأت برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريباً، في عادة جرت منذ صدر الإسلام، وذلك من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة، نظير ما يشهده المطاف من أعداد كبيرة من الحجاج الذين يسعون للمس كسوة الكعبة والتعلق بأطرافها.وفق العربية.

شهيد شهامة جديد.. دفع حياته ثمنا للدفاع عن شقيقته بعدما وبخ شاباً عاكسها.. فيديو

لقي شاب بقرية الستاموني التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد شابين تربصوا به بعد أن وبخ أحدهما لمعاكسة شقيقته.