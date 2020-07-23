شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد أبوزيد يرفع علم مصر فى أوتاوا احتفالا بذكرى ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع السفير المصرى لدى كندا، أحمد أبوزيد، صباح اليوم الخميس، العلم المصري أمام مقر دار بلدية أوتاوا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لثورة يوليو المجيدة، وحضر مراسم رفع العلم والنشيد الوطني، نائب عمدة المدينة، وممثل من وزارة الخارجية الكندى، وعميد السلك الدبلوماسي، بجانب عدد من أبناء الجالية المصرية في أوتاوا، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.
يأتي هذا الاحتفال مع احتفال الكنديين من أصول مصرية، بشهر يوليو كشهر التراث المصري في مقاطعة أونتاريو، حيث نظمت السفارة المصرية، بالتعاون مع التجمعات والجاليات المصرية، عددا من الفعاليات واللقاءات الإفتراضية الهامة عبر الإنترنت احتفالا بشهر يوليو كشهر للتراث المصري في المقاطعة.
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