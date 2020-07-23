صحيفة سودانية: فتح معبر أرقين الحدودى مع مصر وعبور 52 أتوبيسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت السلطات السودانية المختصة، أمس، معبر أرقين الحدودى مع مصر الذى أغلقته اللجنة العليا للطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا. وفقا لصحيفة الصيحة السودانية. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية الدكتور حيدر البدوى، أن السلطات سمحت بدخول (52) أتوبيسا المعنية بنقل السودانيين العالقين فى مصر والذين يزيد عددهم عن الألف. Advertisements وأكد أن الأتوبيسات فى طريقها لمدينة دنقلا ومنها إلى الخرطوم. وقال البدوى بحسب صحيفة الصيحة، أن هناك حالة استنفار كاملة لمنصة رجال الأعمال بغرض ترتيب الإيواء والإطعام والكشف الطبى للعالقين قبل السماح للأصحاء بالذهاب إلى ذويهم.

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