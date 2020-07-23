شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت منظمة التعاون الإسلامى مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الـ23 من يوليو، وكتبت عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر"، "نهنئ أشقاءنا فى مصر باليوم الوطنى لبلادهم، وكل عام وأنتم فى تقدم وازدهار". وكانت التهانى قد توالت من الدول العربية الغربية ، فمن جانبه هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة السفير أسامة نقلى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 من يوليو المجيدة. وفق تغريدة على حسابه الرسمى ب"تويتر". Advertisements وأضاف السفير نقلى فى تغريدته: "أتقدم بأخلص التهانى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة وشعب مصر الشقيقة بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، مقرونة بأطيب الأمنيات لمصر بدوام الأمن والاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار". هنأت سفارة الممكلة العربية السعودية بالقاهرة، مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، وقالت السفارة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "نتمنى مزيدا من الرقى والتقدم والاذدهار للشعب المصرى". وكانت السفارة السعودية قد أعلنت أن اليوم الخميس عطلة رسمية فى السفارة، تزامنا مع احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، على أن تستأنف العمل يوم الأحد المقبل

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