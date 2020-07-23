شكرا لقرائتكم خبر عن 94.5 % نسبة نجاح العينة العشوائية لمادة «الجيولوجيا» و87% لـ«التفاضل والتكامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة «الجيولوجيا وعلوم البيئة» لطلاب الشعبة العلمية- علوم، ومادة «التفاضل والتكامل» لطلاب الشعبة العلمية- رياضيات، بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى (2019 - 2020 الدور الأول).

وخلال اجتماع مع موجّهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى قطاع القاهرة، أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية البالغ عددها 11 ألفًا و835 ورقة، عن نجاح 11184 طالبًا، بنسبة نجاح 94.5%، وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية، إن 5684 طالبًا بنسبة 50.82% من إجمالى العينة العشوائية حصلوا على نسبة نجاح من 90% لأقل من 100%، فضًلا عن حصول 916 طالبًا على الدرجات النهائية، و2047 آخرين على نسبة نجاح من 80% لأقل من 90%، و1127 طالبًا على نسبة نجاح من 70% لأقلمن 80%.

وأضافت «حجازى» أن نتيجة تصحيح عينة «التفاضل والتكامل» البالغ عددها 3798 ورقة، أسفرت عن نجاح 3303 طلاب بنسبة نجاح 87%، وحصل 757 طالبًا على نسبة نجاح من 90% لأقل من 100%، و197 طالبًا على الدرجات النهائية، و767 طالبًا على نسبة نجاح من 80% لأقل من 90%، و588 آخرين على نسبة نجاح من 70% لأقل من 80%.

على صعيد متصل، أعلنت الوزارة إجراء امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة فى مطروح، الأحد والإثنين المقبلين، للطلاب الذين استوفوا الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات، مؤكدة أنها ستجرى بمقرات مراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، وعلى الطالب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس التى ستبين مكان وميعاد امتحان القبول له، وعليه التوجه لمقر امتحانه فى المواعيد المحددة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة ارتداء الطلاب والعاملين لـ«(الكمامات الواقية والقفازات) طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجى لأداء الامتحانات.

كما أعلنت الوزارة فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى (2020 - 2021)، لمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالى (https://ejsadm.moe.gov.eg)، ولفتت إلى أن الوظائف المتاح التقدم إليها هى «مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم فصل رياض أطفال، معلم مساعد رياض أطفال، معلم Math، معلم Science، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم تربية رياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر (أطفال احتياجات خاصة)، وإخصائى نفسى، وإخصائى اجتماعى».

وبيّنت الوزارة أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التى تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم، مشددة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكترونى قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، خاصة أن من يخالف هذه الشروط يعرّض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، إذ سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرّة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكترونى الشخصى وكتابته بطريقة صحيحة، خاصة أنه سيكون أداة التواصل فى حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

يذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية فى العام الدراسى الجديد سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديرى مؤسسة المدارس الرسمية الدولية، لمناقشة آليات العمل، والاستعدادات للعام الدراسى الجديد فى هذه المدارس.

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وفى بداية الاجتماع، قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين بالحضور، إن المدارس الرسمية الدولية التى تعمل على تدريس المنهج بالنظام البريطانى ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصرى، وذلك بدعم فنى من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

يذكر أن عدد المدارس الرسمية الحكومية الدولية 11 مدرسة، وجار العمل على إقامة مدرسة جديدة فى الزقازيق بالشرقية، ومدرسة أخرى بالجيزة.

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لجنتى النظام والمراقبة، وتقدير الدرجات، بالمجمع التعليمى وغرف الكنترول بالإسماعيلية، أمس، للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات داخل الكنترول.

وقال نائب وزير التربية والتعليم إن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات تسير وفق خطة زمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسلة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين أو مقدرى الدرجات.