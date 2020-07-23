شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا هاشم رئيسا للجنة «الرصد والمتابعة» في الأعلى للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المذيعة رانيا هاشم عضو المجلس الاعلي للإعلام لجنه رصد الحالة الإعلامي، التابعة للمجلس الأعلي للاعلام، وقالت رانيا في تصريحات للمصري اليوم، إن عمل اللجنة يشمل متابعه جميع البرامج، التي تعرض في الفضائيات وقنوات الهيئة الوطنية للإعلام، وتتابع اللجنة طوال الوقت، مدي التزام البرامج بمواثيق الشرف الاعلامى.

وأكدت رانيا، أنه نظرا لأن المجلس الاعلي للإعلام يستعد لعمل ورشه عمل عن طبيعة العمل الاعلامى في الفترة المقبلة فستكون هذه للورشة باكورة عمل اللجنة، خاصة اننا نمر بمرحلة مهمة تتطلب من الجميع التكتل لإظهار الجوانب الايجابية لمصر، ولجان المجلس تكمل بعضها البعض، في العمل الاعلامي .