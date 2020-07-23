شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للرقابة الإدارية تكشف حيازة وبيع أدوية مستوردة دون فواتير بـ10 صيدليات في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت هيئة الرقابة الإدارية في الاسكندرية بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة حملة مكبرة الخميس للمرور والتفتيش على القطاع الصيدلي والصيدليات بنطاق حي المنتزة أسفرت عن مخالفات بالجملة في 10 صيدليات. وحررت الأجهزة المشاركة في الحملة 10 محاضر لصيدليات مخالفة عبارة عن محضر عدم تواجد الصيدلي المسؤول و9 محاضر حيازة وبيع أدوية مستوردة بدون فواتير وأدوية ممنوعة وأدوية بدون علب وأدوية تصرف مجانا وأدوية من مستشفي الشرطة. تم إعداد تقارير بالمخالفات وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات المذكورة للعرض على النيابة لتولى التحقيق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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