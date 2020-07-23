شكرا لقرائتكم خبر عن حالات التعافى من «كورونا» تتجاوز 30 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة تعافى 602 حالة من فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالى إلى 30075 حالة حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 667 حالة إصابة جديدة، ووفاة 41 حالة جديدة، حيث ارتفع إجمالى عدد المصابين إلى 89745 حالة، منها 30075 حالة تعافت، و4440 حالة وفاة.

وتزايدت حالات التعافى من الفيروس بمحافظة شمال سيناء، لتصل إلى نحو 61%، وأكدت مديرية الشؤون الصحية أن تلك النسبة جاءت بعد تلقى العلاج اللازم وتحول التحاليل الخاصة بالمصابين من إيجابية إلى سلبية.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، أن إجمالى عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة يبلغ 345 حالة، تم حجز 150 منها فى المستشفيات، بنسبة 43 %، وعزل 195 حالة منزلياً بدون أخذ عينات بنسبة 57 %، وأفادت نتائج العينات بإيجابية 84 حالة، بنسبة 24 %، وسلبية 58 حالة بنسبة 17 %.

وأشار كامل إلى أنه بالنسبة للحالات الإيجابية، فتم حجز 6 حالات بمستشفى العريش العام، و11 فى مستشفى بئر العبد المركزى، و5 حالات منزليا، بالإضافة إلى وفاة 17 حالة بنسبة 20 % من الحالات الإيجابية، وشفاء 45 حالة بنسبة 54 %.

وفى الغربية، أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، تعافى 30 مصابا.

وفى قنا، أعلن المحافظ، أشرف الداودى، أن وزارة الصحة وفرت دواء الأكتيمرا لعلاج المصابين فى مستشفى قنا العام.

وأوضح الدكتور راجى تاوضروس أن حقن الأكتيمرا تُستخدم فى علاج السيتوكين المُسبب فى تدمير الرئتين لمرضى الفيروس، والذى أثبت فاعلية كبيرة فى ارتفاع معدلات الشفاء منذ بدء استخدامه مطلع الأسبوع الجارى.

وكرم المحافظ أشرف الداودى، الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى عزل قنا، والدكتور محمد عبد القوى، مدير مستشفى الوقف المركزى، لدورهما فى التصدى لجائحة كورونا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعميد وليد البيلى، السكرتير العام المساعد، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة.

وفى المنيا أعلنت مديرية الصحة تعافى 3 مصابين، بينهم مصاب بمستشفى الحجر الصحى بملوى، واثنان بمستشفيات العزل، ووفاة مصاب بمستشفى الحجر الصحى بملوى.

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وأعلنت المديرية تسجيل 48 حالة إصابة جديدة، تم نقلهم إلى مستشفيات العزل والحجر الصحى، ويواصل الطاقم الطبى بمستشفى الحجر الطبى بملوى علاج 78 حالة إصابة بأقسام العزل والرعاية.

وفى بنى سويف، أعلنت مديرية الصحة تعافى ٢٨ حالة جديدة من المصابين، بينهم ٢٠ حالة فى مستشفى الصدر، و٨ حالات فى ناصر العام.

وفى المنوفية، نظم مستشفى أشمون العام احتفالية بحضور دكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة، لتكريم الأطباء، لدورهم فى بذل الجهد خلال الفترة الماضية فى مواجهة جائحة كورونا.

وفى الشرقية، خرج طفل من المستشفى بعد تماثله للشفاء من الفيروس، بعد خضوعه للعلاج بالمستشفى لمدة ١٠ أيام، حيث تزايدت حالات الشفاء من كورونا لتصل إلى نحو 61 % من إجمالى الحالات المصابة- حسب بيان مديرية الصحة.