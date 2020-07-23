شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: سيطرنا على فيروس كورونا ولم ننتصر عليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا لم ينته، موضحا أنه تم السيطرة على المرض ولم ننتصر عليه.
وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن السيطرة على المرض عمل مجتمعي وعلى المواطن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا، موضحًا أنه «لم نصل إلى صفر إصابات من فيروس كورونا وعندما وصلنا في بداية الجائحة إلى ٦٠٠ إصابة كان هناك حالة ذعر بين المصريين».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
89,745
-
تعافي
30,075
-
وفيات
4,440
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: سيطرنا على فيروس كورونا ولم ننتصر عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.