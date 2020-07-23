شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: سيطرنا على فيروس كورونا ولم ننتصر عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا لم ينته، موضحا أنه تم السيطرة على المرض ولم ننتصر عليه.

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن السيطرة على المرض عمل مجتمعي وعلى المواطن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا، موضحًا أنه «لم نصل إلى صفر إصابات من فيروس كورونا وعندما وصلنا في بداية الجائحة إلى ٦٠٠ إصابة كان هناك حالة ذعر بين المصريين».