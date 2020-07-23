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شكرا لقرائتكم خبر عن مباني الإمارات الأيقونية تضيء بألوان مصر احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أضيئت مباني أبوظبي الأيقونية بألوان علم جمهورية مصر العربية احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو.
أضيء برج خليفة في دبي، أطول برج في العالم، اليوم الخميس، بعلم مصر، احتفالا مع الشعب المصري باليوم الوطني وذكرى 23 يوليو.
وقال الحساب الرسمي لبرج خليفة على موقع "تويتر": "نضيء #برج_خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني! متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار".
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