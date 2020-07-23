مباني الإمارات الأيقونية تضيء بألوان مصر احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضيئت مباني أبوظبي‬⁩ الأيقونية بألوان علم جمهورية مصر العربية احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو. ⁧‫

أضيء برج خليفة في دبي، أطول برج في العالم، اليوم الخميس، بعلم مصر، احتفالا مع الشعب المصري باليوم الوطني وذكرى 23 يوليو.



وقال الحساب الرسمي لبرج خليفة على موقع "تويتر": "نضيء #برج_خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني! متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار".

مباني #أبوظبي الأيقونية تضيء بألوان علم جمهورية #مصر العربية احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو.

مباني #أبوظبي الأيقونية تضيء بألوان علم جمهورية #مصر العربية احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو.

مباني #أبوظبي الأيقونية تضيء بألوان علم جمهورية #مصر العربية احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو.

مباني #أبوظبي الأيقونية تضيء بألوان علم جمهورية #مصر العربية احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو.