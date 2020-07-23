شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 12 حالة كورونا من مستشفى «عزل قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قنا العام للعزل، الخميس، تعافي وخروج 12 حالة جديدة، معظمهم من كبار السن، بعد تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إنه تم تعافى وخروج 12 حالة جديدة من مصابي كورونا بعد تلقى العلاج والرعاية اللازمة، مقدمًا الثناء والشكر للأطقم الطبية التي بذلت كل ما بوسعها من أجل المرضى، والتي ساهمت في سرعة تعافى المصابين وإحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.

وأعرب المتعافون عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج من فترة العزل وشكرهم للأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.