شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد التام من خلال التنسيق مع الشرطة والجهات المعنية بالتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء باستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة، وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس.

وطالب محافظ بني سويف الموطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية، مشددا على أهمية تلك الإجراءات، حفاظا على سلامتهم، والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة أن يتعاون الجميع ويتحلى بالمسؤولية، حيث يضمن ذلك استمرار خطة التعايش مع أزمة كورونا والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

جاء ذلك خلال مناقشته لملف الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وذلك بتقرير المتابعة الذي يعرضه عليه اللواء هشام شادي، السكرتير العام، ضمن خطة استعدادات القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظة لاستقبال العيد.