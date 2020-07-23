شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفلت «طحانوب» بذكرى ثورة 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت قرية طحانوب بمركز شبين القناطر بالذكرى 68 لثورة 23 يوليو وحرص أهالي القرية التي تضم تمثالاً للزعيم في مدخلها على تعليق لافتات للتهنئة بالثورة كما تم تشغيل الأغاني الوطنية وأغاني الثورة عبر «الدي جي» على مدار اليوم.

وعلى أنغام «يا جمال يا حبيب الملايين» و«إحنا الشعب» استرجع أهالي القرية ذكرياتهم مع ثورة 23 يوليو وحبهم الجارف للزعيم جمال عبدالناصر حيث تعد طحانوب أول قرية في الوطن العربي تقيم تمثالا للزعيم بالجهود الذاتية عقب رحيله بشهور عرفانا من الأهالي بدور ثورة يوليو والزعيم جمال عبدالناصر الذي قضى على الاقطاع ومنح الفلاحين حقوقهم في الزراعة وتملك الأراضي وأتاح لأبناء الفقراء فرصة التعليم والتوظيف. ويتم تجديد التمثال والحديقة المحيطة به كل عام بمشاركة شباب وأهالي القرية وتقام احتفاليات وفعاليات ثقافية وشعبية في ذكرى ثورة يوليو وذكرى ميلاد ورحيل الزعيم عبدالناصر كل عام كما أصبح «تمثال الزعيم» في طحانوب من أبرز معالم القرية